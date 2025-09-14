الصفحة الرئيسية
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
العراق يكسب قراراً لاسترداد 332 مليوناً من مدير سابق هارب في الأردن
محليات
2025-09-14 | 08:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
845 شوهد
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الاحد، أن التنسيق والتعاون الجاد مع السلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّـة الهاشميَّـة أثمر عن الموافقة على استرداد أموالٍ مُهرّبةٍ إلى المملكة بشكلٍ غير مشروعٍ إلى
خزينة الدولة
العراقيَّة، تمَّ الاستيلاء عليها من قبل المدان الهارب مدير (هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية) التابعة لوزارة الماليَّـة سابقاً.
وأشادت الهيئة في بيان، "بجهود التعاون المثمر للسلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّـة التي أبدت استعدادها الامتثال لطلب المساعدة القانونيَّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في
هيئة النزاهة
العراقيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة؛ بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان بموجب قرار المحكمة الجنائيَّة المركزيَّـة المُتضمِّن صدور حكمٍ قضائيٍ بالسجن لمُدَّة (١٥) سنة بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المُعدَّل، وبموجب قرار محكمة استئناف بغداد/
الكرخ
الاتحاديَّـة، وإلزام المُدان بتأدية مبلغ(٣٣٢,١٧٦,٢٩٠) ثلاثمائة واثنين وثلاثين مليون دينار عراقي".
وكشفت الهيئة أنَّ "عمليَّـات المُتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيَّـةٍ في المحاكم الأردنيَّـة، وصدور قرارٍ نهائيٍّ عن (محكمةِ بداية عَمَّان) لمصلحة جمهوريَّـة
العراق
، (اِكساءِ) الحكم الصادر عن محكمة بداءة
الكرادة
الصيغة التنفيذيَّة كقرارِ حكمٍ صادرٍ عن المحاكم الأردنيَّـة، لافتةً إلى أنَّ السلطات الأردنيَّة وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذيَّـةٍ؛ للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنيَّـة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
البصرة.. وفاة مدير تسجيل عقاري سابق موقوف بالسجن
19:02 | 2025-07-15
الداخلية تعلن اعتقال مدير الزراعة السابق
12:52 | 2025-07-28
"تعلموا من درس العراق".. مدير الـCIA السابق يحذر أمريكا من ضرب إيران
07:55 | 2025-06-21
العدل تكسب دعوى قضائية ضد أردني وتؤكد: جنبت العراق دفع التعويضات مالية
02:30 | 2025-09-08
