العراق يكسب قراراً لاسترداد 332 مليوناً من مدير سابق هارب في الأردن

وأشادت الهيئة في بيان، "بجهود التعاون المثمر للسلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّـة التي أبدت استعدادها الامتثال لطلب المساعدة القانونيَّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في العراقيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة؛ بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان بموجب قرار المحكمة الجنائيَّة المركزيَّـة المُتضمِّن صدور حكمٍ قضائيٍ بالسجن لمُدَّة (١٥) سنة بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المُعدَّل، وبموجب قرار محكمة استئناف بغداد/ الاتحاديَّـة، وإلزام المُدان بتأدية مبلغ(٣٣٢,١٧٦,٢٩٠) ثلاثمائة واثنين وثلاثين مليون دينار عراقي".وكشفت الهيئة أنَّ "عمليَّـات المُتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيَّـةٍ في المحاكم الأردنيَّـة، وصدور قرارٍ نهائيٍّ عن (محكمةِ بداية عَمَّان) لمصلحة جمهوريَّـة ، (اِكساءِ) الحكم الصادر عن محكمة بداءة الصيغة التنفيذيَّة كقرارِ حكمٍ صادرٍ عن المحاكم الأردنيَّـة، لافتةً إلى أنَّ السلطات الأردنيَّة وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذيَّـةٍ؛ للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنيَّـة".