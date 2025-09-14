إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب

وذكر بيان للمديرية، ان فرقها في "تمكنت من إخماد حريق اندلع في الطابق الثاني دار سكنية، والذي كان مبنيًا من ألواح الساندويتش بانل، في بمنطقة القبلة".واستطاعت فرق الدفاع المدني، بفضل سرعة استجابتها، السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء الدار والدور المجاورة، وفق البيان الذي أشار إلى "إنقاذ مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية من موقع الحريق، وتسليمها إلى صاحب الدار بموجب وصل استلام رسمي".