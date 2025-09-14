إجراءات حكومية لمنع دخول الطماطم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المنتج الوطني، التقى رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق جمعاً من الفلاحين في قضاء ، بحضور النائبة زوزان كوجر، حيث جرى الاستماع إلى أبرز احتياجاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بدعم الزراعة المحلية وتفعيل إجراءات الحد من دخول المنتجات المستوردة بطرق غير قانونية، بما يسهم في تشجيع الاعتماد على المنتج الوطني وتنمية الاقتصاد الزراعي".وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء أن "الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات متوازنة تكفل حماية المزارع العراقي وضمان وصول منتجاته إلى الأسواق المحلية".وعقد اللقاء بناء على مناشدات المزارعين الكرام لهيأة المنافذ الحدودية من اجل حماية محصولهم من دخول المستورد، حيث تم تبادل المعلومات والتنسيق بما يخدم حماية المنتج المحلي لمحصول الطماطم .واوضح الوائلي للفلاحين ان "الهيئة اتخذت إجراءات في متابعة منع دخول مادة الطماطم استناداً للرزنامة الزراعية الصادرة من الاتحادية من خلال فتح الجورة للشاحنات وتحليل صورها شبكياً وارسال لجان لمتابعة التطبيق".وفي السياق ذاته، عقد رئيس الهيئة اجتماعاً مع سائقي عجلات المسافرين في منفذ القائم الحدودي، تم خلاله مناقشة آليات تنظيم انسيابية حركة العبور وتبسيط الإجراءات بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة المواطنين والمحافظة على متطلبات الأمن والنظام.وأشاد الوائلي "بدور السائقين كشريحة فاعلة في ربط المنافذ بالمجتمع المحلي"، مؤكداً "حرص الهيأة على معالجة التحديات التي تواجههم عبر الحوار المباشر والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".