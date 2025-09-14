المباشرة ببناء سد المساد في الأنبار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "استناداً الى توجهيات وزير الموارد المائية أجرى مدير عام الهيأة العامة للسدود والخزانات وسام خلف عبيد، ومدير عام لتنفيذ السدود المهندس مؤيد مجيد، جولة ميدانية في وادي المساد في قضاء الرطبة ضمن وذلك لمتابعة انطلاق الاعمال والمباشرة بأحد سدود حصاد المياه وهو سد المساد عقب توقفه سابقًا بسبب الظروف الأمنية".وأضافت أن "سد المساد يُعد من المشاريع الحيوية في مجال سدود حصاد المياه بطاقة خزنية تبلغ 6.8 مليون م³، حيث من المؤمل أن يسهم في تأمين مياه الشرب وتغذية المياه الجوفية وتحسين البيئة المحلية في المنطقة".ونقل البيان عن مدير للسدود وسام خلف قوله إن "هذا المشروع يأتي ضمن الحزمة الأولى من سدود حصاد المياه والتي ستُعلن المباشرة بها تباعًا، ومن بينها ثلاثة سدود ضمن الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي وهي (سد الابيض٢) في ، و(سد ابو طاكية) في ، و(سد الخرز٢) في ، اضافة الى 14 سدًا اغلبها قيد التصميم في مراكز الدراسات والتصاميم التابعة للوزارة".من جانبه، أكد قائمقام قضاء الرطبة الذي ثمَّن بدوره جهود الوزارة أن "المشروع سيخدم أهالي قضاء الرطبة بشكل كبير معلنًا استعداده الكامل لتقديم كل الدعم لإنجاز هذا العمل".