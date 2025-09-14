عطلة 9 أيام في العراق

وقالت المتحدثة باسم في تصريح تابعته ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لمدة 9 أيام خلال شهر تشرين الثاني المقبل والذي يصادف فيه موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 11 من الشهر المذكور".وأضافت ان "العطلة تشمل مدارس محافظات "، لافتة الى انه "تم تحديد 8000 مركز اقتراع في عموم لاجراء الانتخابات فيها".وذكرت مفوضية الانتخابات في وقت سابق، انه تقرر تعطيل الدوام في المدارس لمدة 9 أيام من 5 إلى 13 تشرين الثاني المقبل تزامناً مع موعد الانتخابات البرلمانية.