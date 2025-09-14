تربية صلاح الدين: مدارس القرض الصيني قضت على المدارس الطينية والكرفانية

ونقلت عن سلطان سعيد وتابعته ، إن " استلمت حتى الآن 52 مدرسة من أصل 74 مدرسة مشمولة بمشروع القرض الصيني، فيما سيتم استلام البقية قريباً بتوجيه من لمجلس الوزراء".وأضاف أن "هذه المدارس ساهمت في القضاء على المدارس الطينية والكرفانية، وخففت من الزخم الطلابي بشكل كبير"، مبيناً أنها "بُنيت وفق طراز حديث يتضمن مكتبات ومختبرات ومستلزمات متكاملة للطلبة والكوادر التدريسية".