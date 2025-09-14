مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، إن "الخدمة الجديدة ستتيح لحاملي البطاقة الإلكترونية التسوق من المنافذ والأسواق المعتمدة دون الحاجة إلى توفر رصيد مسبق، على أن يتم استقطاع المبلغ آليًا عند نزول الراتب".وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المصرف لتوسيع ، والانتقال التدريجي من التعامل النقدي إلى الوسائل الحديثة بما يواكب توجهات الحكومة في التحول الرقمي وتبسيط المعاملات المصرفية".ودعا المصرف زبائنه إلى "الاستفادة من الخدمة الجديدة"، مؤكداً "استمراره في تقديم مبادرات وخدمات مصرفية متطورة تواكب احتياجات المواطنين".