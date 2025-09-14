بغداد تقيم مهرجانها السينمائي الدولي غداً

ويستمر المهرجان على قاعة سينما حتى 21 أيلول الحالي، برعاية رئيس .وتوافد في الساعات الماضية العديد من الوفود العربية والأجنبية المشاركة، بينهم رئيس لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل الفنان السوري .