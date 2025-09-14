حقيقة فتح تعيينات في العتبة الحسينية

وقالت الامانة العامة للعتبة في بيان ورد لـ ، انها "لم فتح باب كما ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات المشبوهة التي تهدف إلى استغلال المواطنين من خلال نشرها لهكذا مواضيع دون التأكد من مصادرها الرسمية".وأضافت ان "الإعلان عن التعيين على ملاكها يكون عن طريق النشر عبر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية ومنصاتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي".