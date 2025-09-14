الداخلية تعلن اعتقال تاجرين دوليين بحوزتهما مادة الكرستال

أعلنت ، اليوم الأحد، عن اعتقال تاجرين دوليين بحوزتهما مادة الكرستال بالتنسيق مع .

وقال الناطق باسم الداخلية العقيد عباس في بيان، "عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من التجار الدوليين بعد تنسيق عالي المستوى بين العراق والسعودية".

وأضاف "تمكنت القوات في المملكة من القاء القبض على المتهمين الاثنين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كيلو غرام من مادة الكرستال

المخدرة السائلة مخبئة داخل عجلتهما".

وكانت أعلنت، السبت، عن اعتقال عراقيين بحوزتهما "مادة مخدرة" في منطقة .