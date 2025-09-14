الداخلية العراقية تحصل على منصب دولي

حصلت العراقية، على منصب رئيس فريق العمل المعني بالجريمة السيبرانية في لدول والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم اختيار العميد الدكتور مدير السيبراني فيها بعد عملية تنافسية بين خبراء من دول ، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، واستندت إلى المقابلات والمعايير الدولية"، مشيرة الى أنه "تم الاختيار بناءً على الخبرة والمهارات في مجال الأمن السيبراني".

وأشارت الى أن "هذا التكليف استكمالًا لعمله كخبير دولي في الأمن السيبراني ضمن مجموعة الخبراء في (INTERPOL – Cybersecurity Expert Group)، وهو الدور الذي أتاح له المساهمة في دعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الرقمي والتصدي للتحديات الإلكترونية المعقدة".

وأكدت الوزارة أن "نيل هذه الثقة هو شرف عظيم ومسؤولية كبرى تقع على عاتق مدير الأمن السيبراني لتمثيله في هذا المحفل الدولي المهم، ويلعب دورا محوريا مع مختلف الدول في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا واستقرارًا"، مشددة على أن "المسؤولية الجماعية، والتعاون الدولي هو السبيل لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة لخدمة مجتمعاتنا وتحقيق أمن رقمي مستدام يخدم الإنسانية جمعاء".