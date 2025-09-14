"طقس العراق".. كتلة هوائية معتدلة قادمة من البحر المتوسط

وقالت الهيئة في بيان، "تشير مخرجات النماذج العددية المستلمة لدى إلى أن البلاد على موعد مع اندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من المتوسط، يبدأ تأثيرها نهاية الأسبوع الحالي، لتسجّل مدن البلاد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وبمستويات متفاوتة بين منطقة وأخرى".

وأضاف البيان "الانخفاض في درجات الحرارة سيشمل جميع مدن البلاد تدريجياً، لتتجه الأجواء نحو الاعتدال نهاراً في معظم المناطق خلال الأسبوع المقبل، ما يمثل بداية ملموسة لانتقال الأجواء نحو طابع خريفي ألطف مقارنة بالفترة الماضية".