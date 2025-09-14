بعد الصين.. جزر المالديف تصلح علاقاتها مع الهند

واقتصرت مشاركة في هذا الحدث على تهنئة من إلى رئيس جزر المالديف ، وكان ذلك بمثابة تغيير جذري في السيناريو مقارنةً بأيام حملة "الهند خارجًا" في جزر المالديف في أواخر عام 2023 عندما كانت ماليه تقترب من .واستخدم الرئيس معزو في أبريل 2024 خطة وصفت بالمعادية للهند للفوز في الانتخابات البرلمانية، كما اتخذ قرارات أدت إلى توتر العلاقات مع نيودلهي. وقد وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة صليح السابقة مع الهند قيد المراجعة وطلب من الهند استبدال جميع أفرادها العسكريين في جزر المالديف بموظفين مدنيين.وكان مويزو يميل بشدة نحو الصين، مما دفع حزب المالديف الديمقراطي المعارض إلى التشكيك في سياسته المتمثلة في اتخاذ موقف معادٍ للهند ودفع الجزيرة نحو بكين. في حملته الانتخابية، وعد ببناء آلاف الشقق، واستصلاح الأراضي للتنمية الحضرية، وتطوير المطارات؛ كل ذلك بتمويل من الصين.وكان هذا تكتيكًا قديمًا استخدمه السياسيون في جزر المالديف للوصول إلى السلطة. حتى في عام 2013، وصلت حكومة إلى السلطة باستخدام برنامج معادٍ للهند ومؤيد للصين. اعتمدت حملة "الهند خارجًا" التي أُطلقت قبل الانتخابات على طائرتي هليكوبتر أهدتهما الهند إلى جزر المالديف عام 2009 لمهام إنسانية مثل الإجلاء الطبي.في ذلك الوقت، وقّع الجانبان أيضًا اتفاقية تعاون دفاعي للمراقبة والدوريات المشتركة في . وفي وقت لاحق، أعارته الهند أيضًا طائرة دورنير إلى جزر المالديف، وتمركز أفراد عسكريون هنود غير مسلحين في الجزيرة لتشغيلها.