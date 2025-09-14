حريق يطال بستانا شمالي بابل

أعلنت ، عن اندلاع حريق في بستان ضمن قضاء شمالي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، "نود أن نوضح أن الحريق الذي وقع في منطقة خنفاره ضمن قضاء لم يكن داخل "منطقة الغابات" كما أُشيع، وإنما اندلع في بستان عائد لمواطن الواقع بجوار منطقة الغابات".

وأضاف البيان "أدى الحريق إلى احتراق ثماني ، إضافة إلى مساحات من القصب والحشائش داخل البزل"، مشيرا الى أنه "بفضل الجهود السريعة والمنسقة، تم إشراك (18) عجلة إطفاء في عمليات المكافحة، الأمر الذي ساهم في السيطرة على الحريق بشكل كامل، ومنع امتداده إلى الغابات المجاورة".