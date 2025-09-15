"نقلة نوعية لزراعة العراق".. عقد ضخم بين شركة تركية والبنك الدولي

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه إنها "وقّعت اتفاقية تعاون مع التابعة لمجموعة ، لتعزيز الأمن الغذائي في "، مبينةً أنها "تهدف لبناء 39 منشأة للأمن الغذائي في 14 مدينة عراقية، بالتعاون مع الدولية".وأضافت أنه "في المرحلة الأولى من المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في القطاع الزراعي العراقي، سيتم إجراء دراسات جدوى وتقييمات للأثر البيئي والاجتماعي، ونتيجة لهذه الدراسات، من المتوقع تنفيذ الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية وبرامج تدريب المزارعين لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل الخسائر، ودعم التطبيقات الزراعية المستدامة".وتابعت أنه "من المرتقب أن يزداد حجم المشروع، الذي سينطلق باستثمار يتجاوز 120 مليون دولار أمريكي، في مراحل لاحقة"، مشيرةً إلى أنها "تخطط لإنشاء مركز متكامل للإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية يخدم العراق والدول المجاورة من خلال الاستثمار في خطوط معالجة الطحين والبقوليات والأر".وقال الرئيس التنفيذي للشركة الترمية سليمان ترياكي إن هذه المبادرة "تعد خطوة تاريخية ليس فقط لتحقيق الأمن الغذائي في العراق، بل أيضا لتحقيق "، مؤكداً "التزام الشركة بتوفير حلول غذائية عالمية وبناء مستقبل للأمن الغذائي ينسجم مع الطبيعة".وأضاف: "تعد هذه الاتفاقية إنجازا هاما في نقل خبرة ترياكي أكرو الممتدة لـ 60 عاما في مجال سلسلة التوريد الزراعي والغذائي إلى المنطقة".من جانبها، أكدت شيليسا سامغي، المديرة الإقليمية للاستثمار المسبق والاستشارات في مؤسسة التمويل الدولية، أن المبادرة الجديدة "ستكون أساسية لتوفير فرص عمل في العراق، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش".وأوضحت سامغي أن "هدفهم هو ضمان استمرارية المشروع من خلال تطوير قدرات المزارعين المحليين على التطبيقات الزراعية الحديثة والمستدامة، وتقليل الاعتماد على واردات الحبوب".