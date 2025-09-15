بالصورة.. احباط تهريب 177 بطاقة مصرفية بمطار البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، تمكنت مفارز مركز شرطة بالاشتراك مع مديرية امن المطار من ضبط متهم في البوابة الرئيسية لمطار وبحوزته بطاقات مصرفية (ماستر كارد) عدد (177) بطاقة مختلفة الانواع معدة للتهريب".وأضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".