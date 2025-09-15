بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بالتنسيق مع دائرة بلدية الرصافة/ قسم التجاوزات، أعادت قيادة شرطة فتح أحد الشوارع الحيوية المغلقة منذ أكثر من عشرين عاماً، الواقع في بمحاذاة عمارة الرصافي".وأكدت القيادة أن "هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة لإزالة التجاوزات، وفتح الشوارع المغلقة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتنشيط الحركة التجارية داخل المناطق الحيوية في قلب العاصمة بغداد، ولا سيما في الأسواق القديمة والمزدحمة مثل منطقة ".