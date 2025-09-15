من شرق العاصمة إلى غربها.. قائمة مسائية بزحامات بغداد

تنشر ، لائحة بالزحامات التي تشهدها شوارع وتقاطعات العاصمة ، مساء اليوم الاثنين.





كرادة خارج مزدحمة

شارع ابو نؤاس مزدحم

شارع الناظمية مزدحم

ساحة مزدحمة

مزدحم

مزدحمة

مزدحم

شوارع مزدحمة

منطقة ونفقها مزدحم

مزدحم

الجمهورية مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

شارع المشاتل مزدحم

مزدحم

مزدحم

سريع الدورة مزدحم

بغداد جديدة مزدحمة

خدمي مزدحم

