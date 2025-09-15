بكمين محكم.. القبض على شخص اطلق عيارات نارية في الهواء خلال موكب زفاف ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قوة من قسم شرطة الصالحية وبالاشتراك مع فوج طوارئ الثاني و استخبارات الفوج، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق العيارات النارية، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت ان "عملية القبض تمت بإشراف قائد شرطة الكرخ اللواء الحقوقي حمد وبعد متابعة دقيقة، وجمع المعلومات عن المتهم، تم التوصل له ونصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه"، لافتة الى انه "تم تسليمه إلى أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وأكدت القيادة "استمرارها في متابعة ورصد مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يحاول العبث بأمن المواطنين وإثارة ".