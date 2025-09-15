نداء عاجل للاسر العراقية: تجنبوا سلك ابناءكم هذا الطريق

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "أعداداً من العراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني مؤخراً"، مبينا ان "السفارة لا تزال تتقصى مصيرهم وتدقق المعلومات بشأن أماكن تواجدهم بالتنسيق مع السلطات المعنية".وأشار الصحاف الى "تزايد أعداد المهاجرين الذين يمرون عبر ليبيا باعتبارها طريقا عبور الى دول أوروبا"، لافتا الى ان "شبكات تهريب وتجارة البشر ضالعة بالإيقاع بفئات من الشباب العراقيين".ودعا الصحاف، العائلات العراقية الى "التعاون مع السفارة من خلال منع أبنائها من السفر بطرق غير قانونية، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لمخاطر المساءلة القانونية".