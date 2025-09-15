اثرت على مياه الشرب.. ازمة الشحة تتفاقم في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح تابعته ، ان "أكثر من 70 بالمئة من الموارد المائية للعراق تأتي من خارج الحدود، وهناك نقص وعجز كبير في حصته"، لافتا الى ان "المياه التي تصل حالياً تمثل أقل من 30% من حصته المستحقة، بينما كانت النسبة العام الماضي ضعف ذلك"، موضحا ان "الخزين المائي لا يتجاوز 8% وهو أدنى مستوى في تاريخ العراق".ولفت إلى أن "هذا العجز أثر بشكل كامل على قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى، الأهوار، ، بالإضافة إلى تأثيره الكبير على توفير مياه الشرب في العديد من المناطق النائية".وكان وزير الموارد المائية قد أعلن في 5 أيلول عن وعد تركي بزيادة كمية إطلاقات المياه من سدودها إلى العراق.