العراق الثامن عالميا بإنتاج البامية

وتصدرت الهند قائمة أكبر الدول المنتجة للبامية بإجمالي إنتاج بلغ نحو 6.4 ملايين طن سنوياً، وفق موقع "AtlasBig"، تلتها نيجيريا في المركز الثاني بإنتاج قدره 1.9 مليون طن، ثم ثالثة بإنتاج 669 ألف طن، والسودان رابعًا بـ322 ألف طن، فيما جاءت باكستان في المركز الخامس بإنتاج 263 ألف طن.وحلت كوت ديفوار سادسة بإنتاج 193 ألف طن، تلتها النيجر سابعة بـ132 ألف طن، بينما سجل في المركز الثامن إنتاجًا بلغ 93 ألف طن سنويًا، متفوقًا على التي جاءت تاسعة بـ84 ألف طن، ومصر التي أغلقت قائمة العشر الأوائل بإنتاج 82 ألف طن سنويًا.وبحسب التابعة للأمم المتحدة (FAO)، يصل الإنتاج العالمي من البامية إلى 11.5 مليون طن سنويًا، مع توقعات بزيادة المساحات المزروعة بسبب ارتفاع الطلب العالمي على هذا المحصول.