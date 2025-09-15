يعاني من تراكم الديون.. عراقي يظفر بجائزة اليانصيب قيمتها مليون درهم إماراتي

وقال ، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، وتابعته ، إن الفوز جاء في وقت حرج بعد أشهر من الضائقة المالية وتراكم الديون.وأضاف: “لقد رفعت هذه الأموال عبئاً ثقيلاً عن كاهلي، بعد رحلة شاقة امتدت لأشهر؛ وهذا الفوز سيُغير كل شيء”، واصفاً لحظة معرفته بالنتيجة بأنها كانت بين التصديق والذهول.وأوضح أنه لم يكتشف فوزه إلا بعد يومين من إجراء السحب الذي أقيم في السادس من الجاري، حيث ظهر إشعار الفوز على هاتفه عند تسجيل الدخول مجدداً. وأضاف: “المفارقة أنني كنت أحاول شراء تذكرة جديدة وقتها".واختار الطيار أرقامه الفائزة (5، 11، 14) بارتباط وثيق بمناسبات شخصية، منها تاريخ ميلاد ابنته ووالده، إضافة إلى عيد ميلاده.