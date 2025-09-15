وفاة امرأة بحريق داخل منزلها جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "امراة تبلغ من العمر 30 عاما توفيت نتيجة حادث حريق اندلع داخل منزلها ضمن منطقة السيدية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد النيران وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".