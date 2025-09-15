السامرائي يبحث آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن​

بحث رئيس تحالف العزم ، الاثنين، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية الجديد، آفاق التعاون بين وواشنطن.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين القائمَ بأعمال الأميركية الجديد لدى ، السيد ، وهنّأه بتسنّمه مهام عمله"، متمنياً له النجاح في مهمته وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث العلاقات العراقية – الأميركية وسبل تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية ودعم الاستقرار".

ونقل البيان عن السامرائي تأكيده "أهمية بناء شراكات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يسهم في تعزيز أمن العراق واستقراره وخدمة تطلعات شعبه نحو التنمية والإصلاح".