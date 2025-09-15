السامرائي يؤكد أهمية دعم جهود تحسين واقع الأعظمية

أكد رئيس تحالف العزم ، الاثنين، أهمية دعم جهود تحسين واقع شمالي .

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف الفدعم في ببغداد، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية ووجهاء المنطقة".

وتناول اللقاء وفق البيان "أوضاع واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم الجهود الرامية إلى تحسين واقع المنطقة وخدمة أبنائها".