الداخلية: فيديو تعذيب فتى من ذوي الاحتياجات ليس بالعراق

اكدت ، أن مقطع الفيديو الذي يظهر تعذيب فتى من ذوي الاحتياجات لم يحصل في .

وقالت الوزارة في بيان، "تثمن الحرص الكبير والثقة العالية من قبل المواطنين الكرام بالإجراءات التي أتخذتها في العديد من الحالات والقضايا".

وأضاف البيان "وقد رصدت الجهات المختصة في الوزارة مجموعة من المناشدات لها حول مقطع فيديوي يظهر فيه فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يتعرض للتعذيب والاعتداء"، مردفا "حيث شرعت بالتحري والبحث وتوصلت الى أن هذا الحادث لم يحصل في إنما في إحدى ".