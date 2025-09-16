اتصالات "تمشية العقود" وحصة المكون.. باحث "يتخيل" وزير روبوت عراقي على طريقة البانيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الرد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540721-638935997844700290.jpg
اتصالات "تمشية العقود" وحصة المكون.. باحث "يتخيل" وزير روبوت عراقي على طريقة البانيا
محليات
2025-09-16 | 02:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
283 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
استعرض الباحث الاقتصادي
منار العبيدي
، سيناريوهات ومشاكل قد يواجهها
العراق
اذا قام بتعيين وزير "روبوت" مدعم بالذكاء الاصطناعي، على غرار الخطوة التي اتخذتها
البانيا
يوم امس بتعيين اول وزير رقمي عبر
الذكاء الاصطناعي
والذي اطلق عليه اسم "دييلا".
وأعلنت ألبانيا عن تعيين أول "وزير رقمى" عبر تقنيات الذكاء الإصطناعى، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطمح الحكومة من خلال هذه التجربة إلى إحداث تحول جذري في
الإدارة العامة
، وجعل البلاد نموذجا للحكم الرقمي
الخالي
من الفساد.
وتحت عنوان "وزير بلا عشيرة ولا محاصصة"، قال
العبيدي
انه "في ألبانيا، قررت الحكومة أن تجرّب وصفة جديدة لمحاربة الفساد، عبر تعيين وزير من نوع مختلف، لا يحمل جواز سفر، ولا يحتاج حماية خاصة، ولا حتى عنده حساب على
فيسبوك
، اسمه دييلا، وهو وزير مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مهمته مراقبة المشتريات العامة، وضبط المناقصات، والتأكد أن العقود الحكومية تمنح بلا رشاوى ولا محسوبيات".
وأوضح ان "هذا الوزير الروبوت لا يتعب، لا يمرض، ولا يستلم "ظرف أبيض" جوة الميز، والأسوأ بالنسبة للفاسدين: لا يتأثر بالتهديدات من نوع "تعرف ويّامن اندگيت".
وتابع: "اذا جربنا التجربة بالعراق شيصير؟، أول مشكلة راح نواجهها هي الكهرباء، دييلا يشتغل 24 ساعة، بس بالعراق نص النهار "عندنا قطع كهرباء"، فلازم يا إمّا نجيب له خط طوارئ من مولدة، أو نخلي الوزير الروبوت يشتغل بس ساعات الوطنية.
اما المشكلة الثانية بحسب العبيدي هي "المكالمات الهاتفية"، دييلا مصمَّم ليكون محايد، بس من أوّل يوم راح تجيه مكالمة: "حبيبي دييلا، عندنا مشروع جسر، المناقصة انطيها للشركة الفلانية، شنو يعني ما عندك صلاحيات؟! انت تشتغل ويّانا لو ويّا منو؟"
يضيف العبيدي: المشكلة الثالثة هي التوافق السياسي، تخيّل دييلا يدخل
مجلس الوزراء
، أول سؤال يطرحونه: "هذا الوزير من أي مكوّن محسوب؟! زين داخِل الكوتا النسائية لو لا؟"
ويستطرد: "رابع مشكلة هي التأهيل المحلي، باچر نسمع تصريح: "الحكومة قررت تسوي نسخة محلية من دييلا، رح نسمّيها (دييللة)، والفرق بين النسختين، أن دييلللة تتوقف إذا سمعت كلمة (خالي) أو (عمي)، وتحوّل العقد فورا للجهة المطلوبة".
وختم العبيدي بالقول: "ألبانيا جابت وزير من
الذكاء الاصطناعي
ليحارب الفساد، إحنا لو استنسخناه، احتمال يتحول عندنا من "وزير بلا فساد" إلى "وزير بلا شحن"، وفي النهاية، بدل ما يحارب الفساد، راح نشوفه على رف الوزارة يلمّ تراب، بانتظار تحديث جديد يعلّمه كيف يتعامل مع المناقصات والعقود".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
باحثون يحللون كيف سيغير "طريق التنمية" خريطة الطاقة الإقليمية للعراق وتركيا
04:52 | 2025-08-01
وزير الخارجية والمفوضَ العام لـ"الأونروا" يبحثان أوضاع فلسطين الإنسانية
12:52 | 2025-09-04
الجفاف في العراق: "الكلاب" تمشي وسط نهر دجلة ببغداد! (فيديو)
07:58 | 2025-08-29
ميتا تطلق ميزة "تخيلني" الخاصة بالصور
11:44 | 2025-07-20
دييلا
البانيا
وزير روبوت
وزير ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الإدارة العامة
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
منار العبيدي
سومرية نيوز
السومرية
مجلس الو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
48.03%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.93%
09:41 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
18.79%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
14.24%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
اخترنا لك
الإعدام لقاتل قائد صحوة المدائن
06:07 | 2025-09-16
بمعول الاستثمار تُهدمُ الحدائقُ العامةُ.. منطقة اليرموك شاهدة على الحادثة (فيديو)
05:41 | 2025-09-16
نائب مدير عام صحة السليمانية يتعرض لهجوم من كلاب سائبة (صورة)
05:39 | 2025-09-16
جنايات الكرخ: الإعدام بحق إرهابي أقدم على قتل 5 مواطنين في الانبار
05:30 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
العراق في المرتبة الثامنة بين الدول العربية من حيث نسبة المدخنين
04:39 | 2025-09-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.