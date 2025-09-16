حقيقة عدم تأمين رواتب الموظفين او تأخر صرفها بموعدها

وقال عضو اللجنة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "رواتب موظفي الدولة مؤمّنة حتى نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة والجهات المعنية تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى جانب الإيرادات النفطية لدعم ".ونفى "ما يشاع بشأن عدم تأمين الرواتب"، مؤكدا أنها "ستصرف في مواعيدها المحددة".وشدد عضو على "ضرورة تشريع قانون لتشكيل هيئة مختصة بمراقبة الإيرادات النفطية وغير النفطية"، موضحاً أن "السيطرة على هذه الإيرادات حالياً موزّعة بين ضمن ومجلس الوزراء، الأمر الذي يستدعي وجود هيئة مستقلة تتولى المتابعة والضبط بشكل مباشر".وبيّن، أن "اللجنة المالية قدمت التعديل الأول لقانون لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 على طاولة "، لافتا الى "أهمية هذا التعديل لتأسيس هيئة خاصة تكون مهمتها ضبط الواردات المالية للدولة، ومتابعة المخالفات في المؤسسات الحكومية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الإيرادات بشكل منظم وشفاف".