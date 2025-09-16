الكهرباء تطمئن العراقيين بشان صيف 2026

– محلي

كشفت وزارة الكهرباء، عن إعداد خطط إستراتيجية خاصة لتطوير واقع قطاع الطاقة استعدادا لصيف 2026، تتضمن مشاريع للطاقة الشمسية وبرامج الصيانات طويلة الأمد ومحطات ووحدات الدورات المركبة في والمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الوزارة أعدت خططا إستراتيجية لتطوير واقع ببغداد والمحافظات، ضمن استعدادات واسعة لصيف 2026 "، مبينا أن "تلك الخطط تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير واقع الشبكة الوطنية ومحطات التوليد وخطوط التوزيع، الأمر الذي سيسهل العمل ضمن الآلية السابقة للخطط المنجزة في كل موسم".

ولفت ، إلى أن "البرنامج والخطط المعدة، تضمنت تنفيذ برنامج صيانة محطات الإنتاج ‏ وشمولها ببرامج طويلة الأمد، إلى جانب مشاريع الدورات المركبة في والمحافظات لضمان استمرارية ‏عمل المحطات ورفع كفاءتها التشغيلية خلال المواسم المقبلة".