التربية تستحدث صفوفا جديدة لهذه الفئة بمدارس الابتدائية

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة تعمل على دعم الأطفال الذين يعانون من متلازمة "داون" خاصة بالجانب التعليمي، من خلال قسم التربية الخاصة بالمديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي".وأضاف، أن "قبول هذه الفئة كان يتم من خلال مدرستين ببغداد، الأولى في والثانية في ، لكن الوزارة أصدرت مؤخرا قرارا يمنحهم حق بالمدارس الابتدائية النظامية ضمن صفوف خاصة".ولفت السيد، إلى أن "الوزارة تسعى لفتح صفوف خاصة في المدارس الابتدائية تدار من قبل ملاك تعليمي مختص، بهدف تعميم التجربة وتوسيعها، بما يضمن مساندة مسيرتهم التعليمية وتعزيز قدراتهم المعرفية"، موضحا أن "بعض هؤلاء الأطفال حصلوا على قرار الانتساب خلال العام الماضي وبعضهم حققوا نتائج جيدة".وأشار إلى "إمكانية تسجيلهم أيضا في المراكز التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق قانون ذوي الإعاقة رقم (39) لسنة 2013، بالتنسيق مع ".