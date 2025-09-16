العراق في المرتبة الثامنة بين الدول العربية من حيث نسبة المدخنين

وقد نشرت WorldPopulationReview تصنيفاً عالمياً يظهر أن نسبة التدخين في تبلغ 36.3٪ وفي 34.1٪. ومع ذلك، جاء في مرتبة أدنى بعد دول مثل والجزائر واليمن والكويت وتونس، حيث بلغت نسبة التدخين فيه 19.2٪.التصنيف لهذا العام تم على النحو التالي:الأردن 36.3%لبنان 34.1%مصر 25.8%الجزائر 21.1%20.6%20%19.5%العراق 19.2%وحول التأثيرات الصحية للتدخين بعد دقيقة واحدة فقط، تبدأ الخلايا بالتعرض لأضرار تؤدي إلى ، ويصبح غشاء الحلق حساساً ويبدأ السعال، بينما تموت البكتيريا المفيدة في الفم ويصبح رائحة الفم كريهة. كما تتكون طبقة صفراء على الأسنان وتجف الشفاه واللثة والحلق، مع دخول 14 جراماً من غاز ثاني أكسيد الكربون السام إلى الجسم، مما يقلل من العمر 11 دقيقة.أما بالنسبة لمخاطر التدخين على الأطفال، فإن دخان السجائر والشيشة يؤثر بشكل خطير على الجنين في رحم الأم، حيث يقلل من وصول الأكسجين إليه ويزيد من خطر الولادة المبكرة والإجهاض ونقص الوزن وقصر القامة. كما يؤدي إلى تلف الجهاز التنفسي، مما يسبب تقليل قدرة الرئتين والإصابة بالربو والالتهابات المزمنة.وبعد الولادة، يستمر التدخين في التأثير على صحة الأطفال، حيث يسبب تلف الدماغ، ضمور الخلايا العصبية، ضعف الذاكرة، وانخفاض مستوى الذكاء. بالإضافة إلى العديد من المخاطر الصحية مثل السرطانات المختلفة، الجلطات القلبية والدماغية، فشل الكلى، والتهابات الأذن.