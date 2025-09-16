القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات عن الدعوى الخاصة بجريمة قتل سارة العبودي".وأضاف ان "هذه المعلومات غير صحيحة"، مشيرا الى ان "الدعوى لم تدقق إلى الان بسبب أسبقية تدقيق الدعاوى حسب تاريخ ورودها إلى ".