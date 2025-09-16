جنايات الكرخ: الإعدام بحق إرهابي أقدم على قتل 5 مواطنين في الانبار

وأقدم الإرهابي والذي ينتمي إلى " " الإرهابي وبالاشتراك مع مجموعته الارهابية على هذه الجريمة عام 2024 بهدف بث الرعب بين المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية، بحسب بيان لإعلام القضاء.الحكم بحقه صدر – بحسب البيان - استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من رقم 13 لسنة 2005.