نائب مدير عام صحة السليمانية يتعرض لهجوم من كلاب سائبة (صورة)

وأوضح سعيد، أنه في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً، وأثناء ممارسته الرياضة قرب مبنى المحافظة، هاجمته ثلاثة كلاب قامت بعضّه في ساقه، مضيفاً أنه نقل نفسه إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم، بحسب وسائل اعلام كردية.ونشر سعيد سليم رسالة عن الحادثة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: بينما كنت أمارس الرياضة وسط المدينة وفي داخل أحد المجمعات السكنية، ورغم وجود عناصر حماية وأمن داخل المجمع، تعرضت لهجوم الكلاب، ولم يتدخل أحد. وأتساءل: عندما تُفتح أبواب المدارس، من يحمي الأطفال؟.ووجّه سعيد سليم رسالته إلى محافظ المدينة ، قائلاً: أمام مبنى المحافظة هاجمتني الكلاب، ولا بد من إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة.