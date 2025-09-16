ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟

وقال النائب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناء على طلبنا بكتاب رسمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بقضية تسريب محادثات وصور وفيديوهات لجثمان الطبيبة المتوفاة بان أثناء سير التحقيق".وأضاف ، "طالبنا بذلك وننتظر إجراءاتهم".ويوم الإثنين الموافق 4 آب الجاري، توفيت الطبيبة في مدينتها في ظروف "غامضة"، حيث أعلنت عائلتها أنها انتحرت بعد معاناتها من حالة اكتئاب.وبعدها أصدر ، توضيحاً بشأن قضية الطبيبة النفسية بان زياد، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتحليلات حول ملابسات وفاتها. وقال للمجلس في بيان إن "رئاسة ، أرسلت إلى مكتب ، القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد والذي يتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحار". وأضاف أنه "تم غلق التحقيق".