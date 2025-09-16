بالصور.. مقبرة في بحيرة دوكان

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، صورا لمقبرة عثر عليها في قاع .

ووفقا للصور ادناه فان ناشطون اكدوا عبر مواقع التواصل ان "انحسار المياه في اظهر وجود مقبرة غمرتها مياه البحيرة في وقت سابق".

