بعد تداول الخبر على مواقع التواصل.. ما حقيقة انقطاع خدمة الإنترنت في العراق؟

الحقيقةبحسب مواقع مختصة بالتزييف الإلكتروني، فان الخبر مزيف بشأن انقطاع الإنترنت في عموم بتاريخ 27 أيلول 2025، إذ لم يصدر لغاية الآن أي إعلان رسمي من الجهات المختصة بهذا الخصوص.كما وعند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث "غوغل"، لم يعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن عبر الحسابات أو الموقع الرسمي لوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، الرسمية أو غير الرسمية، هذا الخبر.الجدير بالذكر أن العراقية تقوم بقطع لمدة ساعتين أثناء أداء الامتحانات الوزارية في العراق، وذلك استنادًا إلى التوجيهات العليا وبناءً على طلب .