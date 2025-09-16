الأنبار.. سائقو شاحنات الحمل يلتحقون برفاقهم المضربين

أعلنت رابطة سائقي شاحنات الحمل في ، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع سائقي الشاحنات في المضربين عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.



ويشكو سائقو سيارات الحمل من "الإجراءات المشددة وتأخيرهم لساعات طويلة وفرض كبيرة عليهم في الطرق السريعة ومداخل المدن".



ويطالب السائقون بإعادة العمل ببرنامج "النافذ" الذي ينسق إجراءات تحميل البضائع في سياراتهم من الموانئ والمنافذ الحدودية إلكترونياً وإلغاء الاعتماد على الإجراءات اليدوية في عملية التنسيق.ويشكو سائقو سيارات الحمل من "الإجراءات المشددة وتأخيرهم لساعات طويلة وفرض كبيرة عليهم في الطرق السريعة ومداخل المدن".

