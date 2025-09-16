البصرة.. اعتقال مواطن يروج لتعاطي "الكريستال" ببث مباشر على "انستغرام"

وذكر المصدر لـ ، أنه "بتاريخ 3/9 تم رصد نشر لشخص يجهر بالتعاطي على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج انستغرام في بعض الكروبات المجهولة".وأشار الى ان "هذا الامر يعتبر تحدي وبث رسالة سلبية للمجتمع رغم كل الجهود والتضحيات المقدمة من "، مبيناً أنه "وعلى ما تقدم اعلاه ولبث الطمأنينة للمجتمع وليكون عبرة لمن تسول لأمثال هذا الشخص مستقبلا وبعد تحديده ضمن قاطع ولصلاحية المخولة لنا من قبل القضاة بإصدار الاوامر بالتنفيذ وقت الضرورة تم تشكيل فريق عمل والقاء القبض علية واعترف صراحة بنشره المقطع لتعاطي ".وبين أنه "سيتم عرض المتهم غدا امام انظار القاضي المختص لمكافحة المخدرات، لاتخاذ ما يلزم بحقه".