في بغداد.. السامرائي يؤكد أهمية التواصل المستمر مع الأهالي

أكد رئيس تحالف العزم ، الثلاثاء، أهمية التواصل المستمر مع الأهالي وذلك خلال زيارته عضو بالتحالف بمنطقة شرقي .

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، النائبة شذى ، عضو التحالف، في منطقة ببغداد، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية ووجهاء المنطقة".

وتناول اللقاء وفق البيان "شؤون زيونة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع الأهالي ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين واقع المنطقة وتطوير خدماتها".