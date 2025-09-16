دراجة نارية دخلت بعجلة.. حادث سير مروع في القيارة

وقال المصدر لـ ، إن "حادث سير مؤسف نتيجة اصطدام سيارة بدراجة نارية فوق أسفر عن حالة وفاة".وأشار الى ان "شرطة القيارة وصلت بشكل عاجل إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة".