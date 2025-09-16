السامرائي يؤكد ضرورة دعم مبادرات تحسين واقع أهالي جنوبي بغداد

أكد رئيس تحالف العزم ، الثلاثاء، ضرورة دعم مبادرات تحسين واقع أهالي جنوبي .

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف الأستاذ نصر منصور نايف في منطقة صدر – قرية زوية أكرام زوبع، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء المنطقة".

وتناول اللقاء بحسب البيان "أوضاع القرية واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الأهالي ودعم المبادرات الرامية إلى تحسين واقعهم وتعزيز حضورهم في القضايا الوطنية".