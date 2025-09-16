في البصرة.. تفجير مسيطر عليه صباح الأربعاء

أعلنت ، عن تفجير مسيطر عليه صباح اليوم الأربعاء.

وقالت القيادة في بيان، "ستقوم سرية ميدان قيادة العمليات بإجراء تفجير واتلاف اكداس من المخلفات الحربية السابقة الاربعاء 2025/9/17".

وأضاف البيان أن التفجير سيكون "من الساعة 9 الى 11 صباحا في منطقة الشلامجة".