السليمانية.. اكتشاف أكثر من 300 قطعة أثرية وحمامًا يعود إلى الحقبة البابانية

وكانت قد بدأت أعمال الحفر والتنقيب في مبنى بإشراف مباشر من السيدة الأولى ومسؤولين حكوميين، وقالت السيدة شاناز في كلمة ألقتها بالمناسبة: "كنت أعلم أن هناك بقايا أثرية بالمكان، حتى تأكدت من الأمر بعد العثور على بقايا جرار وبقايا حائط حجري خلال أعمال غرس الأشجار، الأمر الذي دفعني للطلب من المباشرة فورا بعمليات البحث والتنقيب".وأضافت، أنه "نتيجة لتأخر عمليات التنقيب طلبت من التكفل بذلك بالتعاون مع مديرية الآثار، حيث باشر الفريق المهمة وتم العثور على بقايا أثرية"، مشيرة إلى أنه "يسعدني إعلامكم بالعثور على حمام خان الأثري بعد 80 يوما و820 ساعة من العمل المتواصل".وأوضحت أن "هذا الاكتشاف الأثري له أهمية تاريخية كبيرة لمحافظة ، إذ إن الروايات تشير إلى استمرار في الخدمة حتى العام 1954".يذكر أن المرحلة الأولى من التنقيب أفضت إلى العثور على أكثر من 300 قطعة أثرية متنوعة تعود إلى حقب زمنية مختلفة.