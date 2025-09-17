الأهوار مهددة.. انخفاض الإيرادات المائية يفاقم الأزمة في العراق

وقال الشمال، أن لإنعاش الأهوار يتابع التصاريف والمغذيات المائية بدقة، إلا أن الإمكانات محدودة، حيث لا تتجاوز التصاريف الحالية 40 بالمئة من المعدل الطبيعي والخزين الاستراتيجي لا يزيد عن 8 بالمئة من المخزون الكلي، أي نحو 8 مليارات متر مكعب فقط، بحسب الصحيفة الرسمية.ولفت الشمال الى ان الوزارة تواجه ثلاثة تحديات كبرى، منها غياب اتفاقيات ملزمة مع دول المنبع بشأن الحصص المائية، وآثار التغير المناخي وقلة التساقط المطري ومحدودية الموارد المالية المخصصة لمشاريع الإنعاش والتأهيل.واكد أن اولويات ادارة المياه تركز اولاً على تأمين مياه الشرب ثم الاستخدامات المنزلية والصحية والصناعية، تليها الخطة الزراعية والحفاظ على بيئة والأهوار.واوضح الشمال ان الوزارة استنفرت جهودها عبر خطط طوارئ تضمنت نصب مضخات في المناطق العميقة وتنفيذ حملات وطنية لرفع التجاوزات على الأنهر والجداول بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، وبإشراف مباشر من اما ما يخص ملف التفاوض مع دول الجوار فأكد ان الحكومة الحالية نقلت الملف الى قضية سيادية تحت إشراف مع مؤشرات إيجابية على تحريك المياه الراكدة بعد سنوات طويلة من الجمود.