علماء روس يدرسون مشروعًا فريدًا لإعادة بناء مدينة أثرية بالعراق بنموذج BIM

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540939-638936980961672484.jpg
علماء روس يدرسون مشروعًا فريدًا لإعادة بناء مدينة أثرية بالعراق بنموذج BIM
محليات
2025-09-17 | 05:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
458 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن
إيليا
أرخيبوف، نائب مدير معهد الشرق الكلاسيكي والعصور القديمة، أن علماء آثار روس بدأوا مشروعا فريدا من نوعه يهدف إلى إنشاء نموذج BIM لمدينة أثرية في جنوب
العراق
.
ووفقا لإيليا أرخيبوف، نائب مدير معهد الشرق الكلاسيكي والعصور القديمة، يعد هذا المشروع أول تعاون روسي-عراقي بهذا الحجم، مما يتيح دراسة المدينة بأكملها وليس فقط عمليات التنقيب الفردية.
ويشير أرخيبوف إلى أن بيانات البعثات الاستكشافية السابقة، بما فيها البعثات السوفيتية، لم توفر فهما كاملا لكيفية عيش المدينة، وتنظيم شبكة الشوارع، ومواقع المباني الأثرية والسكنية.
تمتد مساحة المدينة نحو 61 هكتارا، ما يتيح دراسة سمات التمدن القديم، بما في ذلك إعادة بناء النظام الهيدروليكي الذي كان يوفّر مياه الشرب وري الحقول. ووفقا له، كانت العديد من مدن جنوب
العراق
آنذاك تشبه مدينة البندقية، حيث كانت القنوات تُستخدم لنقل الناس والبضائع.
ويعتمد المشروع على بيانات التصوير الجوي والمسح المغناطيسي الأرضي، ما يسمح بإعادة تشكيل شبكة الشوارع والبنية التحتية للمدينة بالكامل. ويشير أرخيبوف إلى أن هناك عددا قليلا من المشاريع المماثلة لدراسة المدن القديمة بشكل شامل، وكان آخر مشروع رئيسي نفذه علماء آثار أمريكيون في ثمانينيات
القرن
الماضي في مشكان شابير (تل أبو دواري، محافظة
القادسية
، العراق).
ويؤكد أرخيبوف أن إنشاء نموذج BIM يتيح توضيح التسلسل الزمني للمدينة وسياقها التاريخي، مشيرا إلى أن المدينة ربما وجدت خلال فترة تبدل القوى — من مملكة لارسا (تل السنكرة، مدينة سومرية) إلى
بابل
في عهد
حمورابي
، ثم أصبحت تابعة للإمبراطورية الأكدية، التي يظل الكثير عنها مجهولا.
ويضيف: "في حال تأكيد التأريخ، ستكون هذه أول مدينة أكدية، ما سيجيب عن العديد من التساؤلات المتعلقة بالتاريخ السياسي للمنطقة وتسلسل الأحداث التي لا تزال تُعتبر عصورا مظلمة".
ويخطط العلماء الروس لاستخدام النموذج لدراسة السمات الحضرية والهيدروليكية للمدينة، بالإضافة إلى مقارنته بالاكتشافات الأثرية والمصادر النصية للحصول على صورة كاملة عن حياة المدينة قبل أكثر من 3.5 ألف عام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاستخبارات الأمريكية: إعادة بناء المنشآت النووية الإيرانية سيستغرق سنوات
14:39 | 2025-06-25
تحديثات التعليم في الإمارات: نموذج ملهم للعراق في مواجهة التحديات
07:27 | 2025-08-26
السوداني يصدر توجيها بشأن مشروع مدينة الصدر الجديدة
10:34 | 2025-06-25
المدن العراقية تهيمن على قائمة "اعلى 15 مدينة حرارة حول العالم" الان
02:02 | 2025-08-10
علماء روس يدرسون مشروعًا فريدًا
إعادة بناء مدينة أثرية بالعراق بنموذج BIM
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
القادسية
حمورابي
السوفيت
العراق
ﻹعادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
47.31%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
24.27%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
16.05%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
محليات
12.36%
10:43 | 2025-09-15
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
10:43 | 2025-09-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
اخترنا لك
العطواني يشيد بالدعم الحكومي: توقيت إنجاز مدخل بغداد - الموصل كان بـ2027
09:02 | 2025-09-17
"البرلمان يدعم حكومة الخدمات".. المشهداني: من لا يشكر السوداني غير منصف
08:39 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
التربية تصدر عدداً من التوجيهات مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد (وثيقة)
06:31 | 2025-09-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.