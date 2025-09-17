الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
التربية تصدر عدداً من التوجيهات مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد (وثيقة)
محليات
2025-09-17 | 06:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
609 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
استعدادا لليوم الاول من العام الدراسي الجديد، أصدرت وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، اليوم الأربعاء، عدداً من التوجيهات الخاصة بتفعيل دور المرشد التربوي داخل المؤسسات التربوية لاستقبال الطلبة في مدارسهم.
التوجيهات في الوثيقة ادناه:
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الازدحامات تعود الى بغداد مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد
04:17 | 2025-09-02
04:17 | 2025-09-02
التربية تحدد مواعيد مباشرة الملاكات التعليمية وانطلاق العام الدراسي الجديد
06:57 | 2025-08-07
06:57 | 2025-08-07
السوداني يصدر توجيهاً بشأن العام الدراسي الجديد
11:18 | 2025-08-24
11:18 | 2025-08-24
التربية تبدأ خطة لتسوية الملاكات استعدادًا للعام الدراسي الجديد
03:42 | 2025-08-31
03:42 | 2025-08-31
التربية تصدر عدداً من التوجيهات
قرب انطلاق العام الدراسي الجديد (وثيقة)
المديرية العامة للتعليم
المديرية العامة
السومرية نيوز
وزارة التربية
سومرية نيوز
السومرية
الجدي
ديري
العطواني يشيد بالدعم الحكومي: توقيت إنجاز مدخل بغداد - الموصل كان بـ2027
09:02 | 2025-09-17
09:02 | 2025-09-17
"البرلمان يدعم حكومة الخدمات".. المشهداني: من لا يشكر السوداني غير منصف
08:39 | 2025-09-17
08:39 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
08:37 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
07:01 | 2025-09-17
علماء روس يدرسون مشروعًا فريدًا لإعادة بناء مدينة أثرية بالعراق بنموذج BIM
05:27 | 2025-09-17
05:27 | 2025-09-17
