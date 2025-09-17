التربية تصدر عدداً من التوجيهات مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد (وثيقة)

– محليات



استعدادا لليوم الاول من العام الدراسي الجديد، أصدرت وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، اليوم الأربعاء، عدداً من التوجيهات الخاصة بتفعيل دور المرشد التربوي داخل المؤسسات التربوية لاستقبال الطلبة في مدارسهم.

التوجيهات في الوثيقة ادناه:

