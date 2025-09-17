الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة

وذكر بيان للمديرية، "تناقلت في الأيام الأخيرة مقطع فيديو يُظهر مواطناً من قضاء وهو عمل في الحادث الأخير، متوّجهًا اتهامات بتعطل آليات الدفاع المدني وتأخر وصولها".وأوضحت المديرية، انه "بعد ورود البلاغ إلى السيطرة المركزية، تم توجيه فرقة الإطفاء على الفور عبر عجلة تخصصية وأخرى ساندة حوضية، حيث وصلت الفرق إلى موقع الحادث في وقت قياسي. وتبين أن الحادث كان عبارة عن نشوب حريق في إحدى الغرف داخل منزل كان يُستخدم كمخزن، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده بكفاءة عالية وسرعة استجابة، دون أن يمتد الحريق إلى الغرف الأخرى أو الدور السكنية المجاورة".وتابعت، "ما ذكره المواطن في الفيديو يعدّ تشهيرا وتضليلاً للرأي العام، حيث لا صحة لما تم تداوله حول عدم وجود آليات كافية أو تعطلها. فالآليات المخصصة للإطفاء والمساندة موزعة بشكل عادل على كافة مناطق المحافظة والأقضية والنواحي، وتفي بالغرض في تنفيذ المهام الموكلة للدفاع المدني. كما تود المدني في التأكيد على أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة صاحب الفيديو الذي قام بتضليل الرأي العام".