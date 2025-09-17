"البرلمان يدعم حكومة الخدمات".. المشهداني: من لا يشكر السوداني غير منصف

وقال في كلمة له خلال افتتاح مدخل - ، "الكثير من المواطنين يشعرون اليوم بالفرح وهم يمرون في هذا الطريق، الذي بات أشبه بحدائق هاي بارك، أن تحقق هذا المنجز الذي انتظرناه طويلاً".وأضاف، "نكرر الشكر والتقدير لحكومة رئيس ، على جهوده في مجال الخدمات والإعمار، والتي حرصنا في البرلمان على دعمها، فالنجاح في تقديم الخدمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية هو أساس استقرار الشارع، ودورنا كبرلمان هو دعم الحكومة مراقبتها جزء من مسؤوليتنا، لا لإعاقتها"، مبينا ان" من لا يشكر حكومة الخدمات فهو غير منصف ".وأشار، إلى أنه "منذ عام 2003 وحتى تشكيل هذه الحكومة كان هناك صراع على السلطة، وأحياناً بناء سلطة، بينما جاءت هذه الحكومة منذ اليوم الاول بقيادة لتؤكد نهجها القائم على الكفاءات والتكنوقراط، وهو ما يشكل بداية مشروع إعادة بناء الحديثة بما يليق بتاريخها العريق".ووجه المشهداني شكره إلى "الحكومة ومحافظة بغداد وأمانة العاصمة والمدراء العامين والشركات المنفذة لما بذلوه من جهد"، مؤكداً أن "هذا المنجز الكبير أدخل السرور إلى أهالي شمال بغداد، المنطقة الحيوية الواقعة بين وسامراء، والتي ستشهد بفضل هذا المشروع تحولاً سياحياً وعمرانياً عبر إنشاء المطاعم والمقاهي والأسواق على جانبي الطريق".واختتم المشهداني كلمته بالقول، "هذا الإنجاز يليق برئيس الوزراء، ويمثل خطوة نحو مشاريع أخرى ستخدم المواطنين من بغداد إلى وسائر المحافظات"، مؤكداً "حرص البرلمان على دعم حكومة الخدمات برئاسة محمد ".